Лондон, 20 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен поражением на президентских выборах после завершения военного конфликта, сказано в статье британской газеты The Guardian со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что Зеленский боится повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который проиграл на парламентских выборах в 1945 году, несмотря на победу во Второй мировой войне. В статье также добавляется, что по окончании боевых действий украинская оппозиция хочет инициировать проверку деятельности киевских властей под руководством Зеленского по вопросу готовности страны к российской специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Зеленский не сможет постоянно откладывать выборы президента Украины.

До этого 9 ноября информационный канал Fox News сообщил, что решение Зеленского об отмене президентских выборов на Украине в 2024 году оставит её без союзников с Запада, так как это нарушение принципов демократии. Отмечалось, что глава киевского режима заявил об этом на фоне разлада с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

16 ноября на встрече с представителями иностранной прессы Зеленский сказал, что на Украине готовят новый майдан, целью которого будет отстранение его от власти. По его утверждению, такую операцию для его смещения якобы готовит Россия.

По мнению экс-помощника заместителя главы министерства обороны США Стивена Брайена, Зеленский готовится арестовать главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По мнению эксперта, скорее всего, глава киевского режима начнёт с увольнения трёх генералов ВСУ, связанных с Залужным. В украинском правительстве наблюдается раскол между администрацией Зеленского и военными, что может стать причиной возникновения гражданской войны на Украине, добавил Брайен.