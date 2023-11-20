Москва, 20 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил послевоенное преображение Чечни, добавив, что ещё многое предстоит сделать, но уже сделанное — впечатляет. Об этом российский лидер заявил на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

«Всё, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством (главы Чечни Рамзана Кадырова — прим. ред.) и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», — сказал Путин.

Глава России подчеркнул, что за мирное время Чечня превратилась в «процветающую республику», добавив, что впереди много работы, но всё что было проделано — «впечатляет».

Как передавало ИА Регнум, в феврале этого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика вошла в десятку лидеров в России по качеству жизни. В республике отмечается положительная динамика во многих социально значимых сферах. По его словам, Чечня заняла восьмое место среди субъектов РФ.

В 2022 году согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ столица Чечни Грозный вошел в число городов с высоким качеством жизни, заняв третье место и уступив лишь Москве и Сочи.