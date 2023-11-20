Москва, 20 ноября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Владимира Путина посетить республику, отметив, что старейшины «ругаются» на главу республики из-за того, что со времени последней поездки президента в Чечню прошло уже много времени.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 20 ноября по видеосвязи принял участие в церемонии обновления парка общественного транспорта в субъектах Федерации. Кадыров поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике.

«Вы давно не были у нас, поэтому они (старейшины — Прим. ред.) меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава Чечни.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на церемонии Путин заявил, что от чёткой и надёжной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота и укрепление всей национальной экономики.

В сентябре 2023 года президент провёл рабочую встречу с главой Чечни и в ходе разговора отметил личный вклад главы республики и его команды в восстановление и развитие Чечни. Также Владимир Путин заявил, что командиры в зоне спецоперации уверены в чеченских бойцах.