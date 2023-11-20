Москва, 20 ноября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Когда-то обсуждался перенос столицы Чечни в другой город, но теперь такие мысли кажутся странными. Об этом 20 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Чечня преобразилась, теперь это процветающая республика. Он добавил, что многое ещё предстоит сделать, но то, что сделано, впечатляет.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Кадыров сообщил о вручении Путину ордена имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, присвоенного ему ещё в 2007 году. Он рассказал, что прежде не было подходящего случая или повода для передачи президенту награды.

Кадыров подчеркнул, что Путин внёс неоценимый вклад в восстановление республики и поддержал чеченский народ в самый тяжёлый период его истории. Вручение ордена — лишь скромная часть той благодарности, которую народ Чечни хотел бы выразить российскому лидеру, добавил он.