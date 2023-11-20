Калуга, 20 ноября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В Калуге открылись два центра дневного пребывания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщили 20 ноября в аппарате уполномоченного по правам ребёнка при президенте России.

В церемонии открытия приняла участие детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она поблагодарила калужские власти за поддержку в реализации проекта.

«В центрах будут проводиться практические, творческие, развивающие занятия для детей в возрасте от трёх до 18 лет с различными нарушениями развития, в том числе тяжёлыми и множественными», — рассказала Львова-Белова.

Центры рассчитаны на 40 посещений в день. Детям помогут научиться вести домашний быт, также в центрах будут работать кружки и мастерские для развития их творческих талантов. В частности, дети смогут заниматься рисованием, лепкой и аппликацией.

«Важно, что здесь оказывают серьёзную помощь и родителям детей с инвалидностью. В центрах они могут получить консультацию специалистов, почувствовать поддержку родительского сообщества, а пока дети заняты на кружках, передохнуть, сделать накопившиеся дела», — отметила также Львова-Белова.

Ранее по программе аппарата детского омбудсмена «Сопровождение через всю жизнь» аналогичный центр был открыт в Забайкальском крае, в ближайшее время их также предполагается открыть в Тюменской и Астраханской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Львова-Белова посетила Чеченскую Республику. Она приняла участие в церемонии открытия смены в детском лагере «Горный ключ», где пообщалась с вожатыми, психологами и находящимися в лагере подростками, у которых ранее были проблемы с законом.