Хельсинки, 20 ноября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Финляндия и Россия провели переговоры по дипломатическим каналам, обсудив ситуацию с беженцами на финско-российской границе. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, слова которого передаёт финская газета Ilta-Sanomat.

По словам главы финского правительства, в ходе переговоров с Россией затрагивались вопросы неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Сомали и других стран, однако обсуждения не дали результатов.

«Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Орпо, посетив контрольный пункт пропуска (КПП) «Вартиус» на границе с Россией.

Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара в свою очередь заявил о возможности закрытия всей границы с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября власти Финляндии временно закрыли пятый по счёту контрольный пункт пропуска КПП) «Вартиус» на российско-финской границе.

Финские власти 16 ноября объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. По официальной версии, КПП закрыли из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Предварительно запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами и пересечение границы на велосипедах.

В ответ на действия финских властей в Хельсинках прошла акция протеста, которая продолжалась около двух часов. Сообщалось, что демонстранты призывали власти открыть хотя бы один КПП, так как до открытых пунктов пропуска на севере страны добраться сложно, а без автомобиля практически невозможно. Как уточнили жители городов в соцсетях, акция стала заметным явлением, в ней приняли участие около 200–300 человек.