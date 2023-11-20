Москва, 20 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта по видео-конференц-связи (ВКС). Об этом говорится на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От чёткой, надёжной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным. В этой сфере много задач — предстоит реализовать масштабные проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. На всех видах транспорта стоит и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые и цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что общественный транспорт становится всё более популярным среди граждан России. По словам президента, в России только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности пользуется свыше десяти миллиардов человек.

Глава государства добавил, что необходимо улучшать систему общественных перевозок не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, а также в сельских территориях.

20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Поздравления с профессиональным праздником направил и президент России Владимир Путин. По его словам, транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей. Российский лидер также подчеркнул, что миллионы работников всех звеньев транспортной отрасли хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей, что закладывает «надежную базу» для решения задач по модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры, а также по интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны.