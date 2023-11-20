Хельсинки, 20 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией. Об этом 20 ноября сообщила газета Ilta-Sanomat.

IMAGO/Hannu Huttu/ТАСС

Отмечается, что, находясь на КПП «Вартиус» на границе с Россией, Костамоваара заявил, что при необходимости возможно закрытие всей границы с Россией, если такое решение примет правительство Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.

20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры.

МИД РФ заявили, что Россия решила прекратить действие двустороннего межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, подписанного в Хельсинки в 2012 году, из-за конфронтационных действий Финляндии.