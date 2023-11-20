Вашингтон, 20 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за плотной системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице страны. Об этом 20 ноября написало американское издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищён и там летает меньше ракет, чем в их городах», — приводит издание слова местного риелтора.

Он добавил, что сейчас в Киеве и окрестностях находятся почти 600 тыс. вынужденных переселенцев из других частей Украины.

Отмечается, что подавляющая часть западных систем ПВО сосредоточена в Киеве, в то время как остальные регионы почти не прикрыты и подвергаются ракетным ударам, уничтожающим важные инфраструктурные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября отключения электроэнергии наблюдались в более чем 400 населённых пунктах Украины в результате атаки российских беспилотников. Представитель минэнергетики Украины уточнил, что в результате ударов беспилотников прекратилась подача электроэнергии более чем 1500 потребителей.