Москва, 20 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. В ближайшее время из сектора Газа планируется вывезти оставшихся граждан России и членов их семей. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Nikita Dezhurny

«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — говорится в тексте ведомства.

В сообщении также уточняется, что всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египет удалось вывезти 561 человека.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября новая группа из 117 российских граждан, эвакуированных из Газы, прибыла спецрейсом МЧС из Каира в московский аэропорт Домодедово.

В МЧС уточнили, что часть прибывших из Каира граждан разместят во временных пунктах в подмосковных Клину и Волоколамске, а часть направится к родственникам. Всем эвакуированным оказывается психологическая помощь. Приблизительно 130 российских граждан, которых эвакуировали из Палестины, будут размещены в Калужской области.

До этого в Россию прибыли в общей сложности 550 человек, эвакуированных из сектора Газа. 18 ноября МЧС России сообщило, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта с сектором Газа покинули ещё 46 граждан России, которые вместе со своими родственниками выдвинулись в Каир. В их числе 230 детей.