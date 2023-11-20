Москва, 20 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. МВД РФ объявило в международный розыск ресторатора, основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова, сообщили 20 ноября в Тверском суде Москвы.

Титов Андрей/Бизнес Online/ТАСС Александр Орлов

Орлов объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, следствие просит избрать в его отношении меру пресечения в виде заочного ареста, рассказали ТАСС в суде.

«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Орлова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). Обвиняемый объявлен в международный розыск», — сказал собеседник агентства.

16 ноября ИА Регнум сообщало, что Орлова объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России. Отмечалось, что Орлова разыскивают по уголовной статье, но не уточнялось, по какой именно.

В сентябре 2022 года ресторатор уехал из России. Он продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Сообщалось также, что Орлов продолжает работать под брендом Alba Group над проектами ресторанов в российских городах.