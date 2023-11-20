Москва, 20 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Россия уважительно относится к результатам выборов президента Аргентины и рассчитывает на укрепление дружбы между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 20 ноября.

«С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом приоритетным направлениям деятельности его администрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва надеется на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе стратегического партнёрства.

Также в министерстве подчеркнули, что готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса получил 44% голосов.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Также он неоднократно выступал против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля.

Ранее Милей сообщил, что собирается посетить США и Израиль до вступления в должность главы республики. По его словам, визиты будут иметь скорее «духовный подтекст», нежели что-то другое. Он также добавил, что уже начал согласование поездки с послом Израиля в Аргентине.