Минск, 20 ноября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Палату представителей Национального собрания и местные Советы депутатов, а также о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Белоруссии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования — 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва — 4 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года.

Центризбиркому Белоруссии, государственным органам, иным организациям республики поручено принять меры по организации выборов, а правительству страны — обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счёт средств республиканского бюджета.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска. Белорусский лидер уточнил, что об этом думают все на Западе, даже те страны, которым, «казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит».

Белорусский лидер 1 августа заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся.

По его словам, США стараются накалять ситуацию, что может вынудить Россию пойти на крайние меры.