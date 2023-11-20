Москва, 20 ноября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Международной олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют морального права запрещать России проводить Всемирные игры дружбы. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 20 ноября агентству «РИА Новости».

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«Я считаю, что ни у одной из этих организаций нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования», — передаёт слова Позднякова агентство.

Как сообщало ИА Регнум, глава департамента по связям Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод 14 ноября заявил, что МОК просит национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

После этого, 18 ноября, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. После этого президент WADA Витольд Банька заявил, что его организация может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы. В оргкомитете Игр дружбы заявили, что уверены в решении возникших у Всемирного антидопингового агентства (WADA) вопросов по предстоящему турниру.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей, в программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Указ о проведении в сентябре 2024 года международных соревнований «Всемирные игры дружбы» подписал президент России Владимир Путин 19 октября. Глава государства также поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия.