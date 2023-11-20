Тула, 20 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился сегодня, 20 ноября, с участниками делегации, которая будет представлять регион на III Конгрессе молодых ученых в Сочи. Тульские исследователи и инженеры традиционно продемонстрируют на нем свои разработки.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с участниками делегации, которая будет представлять регион на III Конгрессе молодых ученых

«Правительство Тульской области создает все условия для наших ученых, — заявил Дюмин. — В дополнение к федеральным мы постоянно расширяем региональные меры поддержки». Он сообщил, что в Тульской области действуют шесть финансовых программ, которые позволяют эффективно поддерживать ученых на стадиях от фундаментальных исследований до прикладных разработок высокой степени готовности. «Среди участников программы — как аспиранты, находящиеся в начале исследовательского пути, так и научные коллективы опорных предприятий, внедряющие передовые решения и наращивающие поставки высокотехнологичной продукции», — отметил губернатор.

С 2024 года бюджет госпрограммы по развитию науки в Тульской области увеличат до 650 млн рублей (сейчас — 462 млн). 50 аспирантов будут получать именную стипендию правительства в размере 20 тыс. рублей (сейчас 20 аспирантов получают по 10 тыс.). По словам Алексея Дюмина, чтобы предложить максимально эффективные меры поддержки, правительству Тульской области необходима обратная связь от научного сообщества, поэтому встречи с молодыми учеными проводятся регулярно.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, участники делегации сделали дали ряд предложений по популяризации профессии ученого. Выслушав их, губернатор дал поручения по реализации ряда таких предложений. В частности, он поручил комитету по науке и инноватике совместно с минфином подготовить предложения по введению премий для молодых ученых: 5 премий по 1 млн рублей — за прикладные разработки и их внедрение в производство; 20 премий по 50 тысяч рублей — за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности.

«Ваша упорная работа и достижения — залог прогресса и достойного будущего не только нашего региона, но и всей России!», — сказал в заключение Алексей Дюмин.