Москва, 21 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Спустя десять лет после евромайдана граждане Украины могут наблюдать последствия тех событий — раскол государственности и распад страны на части, заявил корреспонденту ИА Регнум историк, политолог и публицист Михаил Смолин.

Андрей Стенин/РИА Новости

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начался евромайдан. Тогда на центральной площади Киева начались массовые протесты из-за споров о соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Тогда украинские власти на время отложили подписание документа, после чего в украинской столице начались волнения. Сейчас 21 ноября на Украине считается государственным праздником — так называемым Днём достоинства и свободы.

Как выразился историк и публицист Смолин, сейчас, через десять лет после начала тех событий, всем стоит признать, что молодая и неудавшаяся государственность по соседству с югом России разорилась.

«По итогу евромайдана граждане республики получили раскол украинской государственности, потому что сейчас о территориальной целостности уже не может идти речи. Сейчас разговор может быть только о том, где, в каких регионах эта государственность ещё может хоть немного сохраниться, либо же каким образом произойдёт капитуляция этого украинского проекта», — отметил Смолин.

Он подчеркнул, что любые попытки построить «Антироссию» в истории заканчивались трагически. Так Смолин в числе прочих вспомнил неудачные завоевательные походы Литвы и Польши. Всё это, как он заметил, заканчивалось тем, что государственности прекращали своё существование.

«Думаю, что на Западе многие политики осознавали, что занимаются растрачиванием Украины как расходного материала в борьбе с Россией, с её сдерживанием и ослаблением. И осознанно бросали в эту топку жизни украинцев», — добавил историк.

Он рассказал, что когда-то ему довелось пообщаться с одним западногерманским политиком, который был разведчиком и имел связи с российским посольством. По словам Смолина, тот откровенно говорил, что они — Запад — никогда не отдадут России Украину и что «потратят её так, как захотят».

При этом, историк считает, что избежать евромайдана можно было только в 1991 году, когда распадался СССР, если к власти на Украине пришли «внятные политики, которые думали бы о будущем своего народа».

«На том этапе можно было избежать русофобских перегибов. А сейчас же майданы уже прописаны в генетике этих людей», — поделился Смолин.

Журналист, член ОП РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при ОП РФ Александр Малькевич полагает, что в годы формирования новых государств не хватало политиков, которые бы смогли провести параллели между тем, что сейчас происходит на Украине, и тем, что случилось в Югославии.

«Ведь всё это происходит циклично. Только подумать, на сколько частей Запад раздробил и развалил процветающую Югославию. И на сколько частей распадается и ещё распадётся Украина? И не стоит забывать, что и нашу страну они тоже хотели раздробить. А то, что Украина сейчас распадается на части — это всё следствие евромайдана», — отметил Малькевич.

Он также назвал совершенно очевидной мысль о том, что в сценарии Запада были прописаны варианты, предусматривающие и евромайдан, и масштабный конфликт, который мы сейчас наблюдаем на Украине.

«Сложно представить, какой кровавый и полный трагизма путь проделала Украина за эти десять лет. Как минимум 95% жителей Украины и участников «майдана» представить себе не могли, у какого края пропасти окажется страна и все они персонально, поддавшись на управляемое стадное чувство. Поэтому важно сейчас всем показать на этом примере, что бывает, когда вовлекаешься в подобного рода массовые мероприятия с помощью опытных технологов, вообще при этом не понимая, за что они выступают и что получат по итогу», — добавил Малькевич.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Она добавила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за девятилетний период стремления к членству в Евросоюзе Украина не получила ничего, кроме кратного роста тарифов и цен. Он указал на обесценившуюся украинскую валюту и на большую часть населения Украины, живущую за гранью бедности. По его мнению, до стремления в ЕС жизнь украинцев была лучше.