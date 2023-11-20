Москва, 20 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл переговоры в Москве с главой народного ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Гавриил Григоров/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«Стороны обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев заявил, что США спровоцировали обострение конфликта на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта, Вашингтон поставляет в регион оружие и направляет туда авианосцы, добавил он.

Лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по ситуации в секторе Газа в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы. После вступительного слова южноафриканского лидера представители членов БРИКС и приглашенных государств сделают заявления по поводу гуманитарного кризиса в Газе.