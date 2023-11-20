Доха, 20 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Доходы от продажи билетов на матчи Кубка Азии по футболу, которые пройдут с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре, будут переданы на помощь палестинскому народу, сообщили в оргкомитете турнира.

MARUYAMA Kohei/Global Look Press

«В свете последних событий в Палестине мы должны предоставить всю необходимую помощь, чтобы поддержать наших братьев и сестер в это трудное время», — сообщили «РИА Новости» в оргкомитете.

Таким образом, в оргкомитете решили пожертвовать доходы от продажи билетов, которые будут получены на Кубке Азии в Катаре, на оказание помощи Палестине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что конфликт в секторе Газа стал уникальным, поскольку жители палестинского анклава оказались в ловушке из-за блокады Израиля и не могут покинуть опасную территорию, чтобы спастись.

Рассел подчеркнула, что стороны конфликта должны обеспечить безопасность таких гражданских объектов, как школы и больницы, где мирные жители ищут убежища.