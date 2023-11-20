Обнинск, Калужская область, 20 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Актёр Сергей Чирков вёл себя неадекватно на детском конкурсе в калужском Обнинске, куда его пригласили для участия в жюри. После конкурса артиста посадили в автомобиль и отправили в Москву, рассказала ИА Регнум подруга Чиркова Наталья, создатель проекта «Энергия улиц».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Чирков

«Чирков просто воспользовался, что меня не было рядом. Вот в те минуты, когда я отлучалась, он и устраивал все эти показательные моменты. Я сама этого не видела. Я б ему устроила. После конкурса мы его посадили в автомобиль и отправили в Москву», — сказала Наталья.

Она отметила странную деталь. Алкоголем от Чиркова не пахло, никаких бутылок в гримёрке не нашли. Что именно вызвало состояние опьянения, в котором находился актёр, неизвестно.

«Что удивительно, алкоголем от него не пахло, в гримёрке никаких бутылок не было, ни с виски, ни с чем остальным. Алкоголь в ДК пронести невозможно никому. Мы за этим следим», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи, претензий со стороны родителей конкурсантов не было. Но сами организаторы очень недовольны поведением артиста.

«Родители детей-конкурсантов на нас не в обиде. Их скорее позабавила эта ситуация. А вот я сама, конечно, скажу Сергею «большое спасибо» за такой позор. Мы приглашаем звёзд, певцов и актёров, чтобы дети с них пример брали, а тут если кто из детей возьмёт пример с Сергея, будет не очень хорошо», — отметила создатель проекта.

Сергея Чиркова, известного участием в фильмах и сериалах «Домовой», «На игре», «Рубеж», «Душегубы», пригласили оценивать участников кастинга для проекта «Энергия улиц», проходившего в Обнинске. Претендентами могли быть дети и взрослые в возрасте от 12 до 45 лет.

Чирков, выйдя на сцену, курил сигареты, танцевал невпопад и мешал ведущей. Он также кричал на конкурсантов, позволяя себе нецензурные выражения. Видеозаписи с его участием ранее появились в Сети.