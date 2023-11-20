Москва, 20 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Ключевая конференция в сфере технологий искусственного интеллекта и машинного обучения AI Journey 2023 представит прорывные цифровые открытия в мировой науке, познакомит с новыми технологиями ИИ для бизнеса и покажет, как использование нейросетей работает над повышением благополучия населения. Об этом, а также об основных темах восьмой международной конференции AI Journey 2023, которая пройдет в Москве 22–24 ноября, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об AI Journey 2023

«В конференции примут участие более 200 ведущих спикеров из более чем 15 стран, пройдет 20 секций, а аудитория в этом году составит более 100 миллионов просмотров», — отметил Александр Ведяхин, добавив, что работа пройдет на пяти языках: русском, английском, арабском, китайском, также впервые будет добавлен русский жестовый язык.

Первый день работы конференции будет посвящен науке. В открытии примут участие помощник президента РФ Максим Орешкин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Свои доклады представят зарубежные партнеры: Свагатам Даc из Индийского статистического института («Навигация по ландшафту генеративного ИИ: большие языковые модели и их преобразующая роль в научных исследованиях») и Деди Дарвис из Индонезийского технократического университета («Применение ИИ на основе нейронных сетей в стеганографии»).

По словам Александра Ведяхина, Россия активно работает по проектам ИИ с зарубежными командами. «Мы максимально приветствуем международную кооперацию, что подтверждает количество иностранных спикеров на конференции. Это очень полезно, а взаимопонимание с учеными из этих стран вдохновляет нас на развитие в будущем. Мы сотрудничаем по целому комплексу вопросов: кроме науки и этики важную роль играет и тема устойчивого развития. Например, мы сделали программу мониторинга тайфунов, и эта одна самых точных моделей, которая уже заинтересовала наших партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул спикер.

23 ноября дискуссии будут посвящены бизнесу, а откроет их доклад «Новая глава развития ИИ в России», с которым выступит заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В программе этого дня — обсуждение роли ИИ в логистике и нефтехимии, микроэлектронике и формировании больших языковых моделей, в высшем образовании и сельском хозяйстве. Сбербанк также расскажет на площадке о своих наиболее успешных разработках последних лет, включая нейросетевую модель GigaChat.

«GigaChat для нас и научное исследование, и одновременно модель, и продукт, — отметил Ведяхин. — Продукт в очень широком смысле этого слова. Мы в следующем году планируем получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе».

Общество и цифровизация — тема заключительного дня конференции, когда будут затронуты вопросы раскрытия творческого потенциала, применение цифровых решений в работе по сохранению экологии и предотвращению климатических катастроф. Как отметил Александр Ведяхин, у Сбербанка есть уникальные наработки, например, по расшифровке рукописей, которые могут быть интересны другим странам.

«У нас есть интересная идея. Мы ранее расшифровали рукописи Петра Первого с помощью нашей ИИ-модели. У египтян есть важная задача. Огромное количество манускриптов, которые сложно расшифровать и соответственно сохранить. Сегодня вместе с экспертами из Египта мы обсуждаем возможность применения ИИ-алгоритма для расшифровки и сохранения этих документов», — заявил он.

Завершится работа восьмой международной конференции AI Journey дискуссией «Революция генеративного ИИ: новые возможности», модератором которой выступит Герман Греф.