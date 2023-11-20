Москва, 20 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Россия заявила протест в связи с закрытием властями Финляндии наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантереем. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием властями Финляндии наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, пояснили в МИД РФ.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток ещё более обострить наши отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан России и Финляндии.

Уточняется, что данное решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры.

Правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию, связанную с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Он отметил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе.