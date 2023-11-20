Москва, 20 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления избранному главе Аргентины Хавьеру Милею с победой на президентских выборах. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

«Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам», — сказано в поздравлении.

Ранее Милей сообщил, что собирается посетить США и Израиль до вступления в должность главы республики. По его словам, визиты будут иметь скорее «духовный подтекст», нежели что-то другое. Он также добавил, что уже начал согласование поездки с послом Израиля в Аргентине.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». С победой на выборах Милея уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп. Милей анонсировал и ряд кардинальных перемен во внутренней и экономической политике страны. В частности, он высказывался за сокращение присутствия государства в экономике и отказ от национальной валюты в пользу доллара. Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.