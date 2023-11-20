Кемерово, 20 ноября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин и Аман Тулеев

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева. Ушёл из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер отметил, что Тулеев всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса, был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди.

«Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», — сообщается в телеграмме.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября на 80-м году жизни скончался видный государственный деятель Аман Тулеев, более двадцати лет, с 1997 по 2018 год руководивший Кемеровской областью. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Почета, ордена Александра Невского. Тулеев являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», у него были ордена иностранных государств, а также почётные звания — «Народный губернатор» и «Герой Кузбасса».

О смерти бывшего губернатора Кузбасса сообщил нынешний глава шахтёрского региона Сергей Цивилёв, работавший в команде Тулеева и сменивший его на руководящем посту. Цивилёв подчеркнул, с Аманом Гумировичем Тулеевым связана целая эпоха: он возглавил угольный регион в тяжелое время, «когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдёт 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса.