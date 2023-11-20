Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что собирается посетить США и Израиль до вступления в должность главы республики. Об этом политик рассказал в эфире аргентинского радио Mitre.

Juan Ignacio Roncoroni/EPA/ТАСС Избранный президент Аргентины Хавьер Милей

«Моя первая поездка будет в США… а после этого я отправлюсь в Израиль… И всё это до того, как я приступлю к работе», — сказал Милей.

По его словам, визиты будут иметь скорее «духовный подтекст», нежели что-то другое. Он также добавил, что уже начал согласование поездки с послом Израиля в Аргентине.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в разговоре с ИА Регнум рассказал, что первыми шагами Милея на посту президента Аргентины может стать решение о проведении приватизации, что сильно свяжет страну с США. Лидовский уверен, что избрание нового президента довольно сильно скажется на внешней политике Аргентины, но при этом обещанных перемен внутри страны ждать не стоит. По мнению эксперта, за всеми яркими словами Милея о лучшем будущем и свободном рынке на самом деле скрывается холодный расчёт его спонсоров, которые находятся в США.

19 ноября Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». С победой на выборах Милея уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп. Милей анонсировал и ряд кардинальных перемен во внутренней и экономической политике страны. В частности, он высказывался за сокращение присутствия государства в экономике и отказ от национальной валюты в пользу доллара.