Москва, 20 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна после победы Хавьера Милея на выборах главы государства, заявил посол РФ в этой стране Дмитрий Феоктистов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Насчёт торгово-экономических отношений — пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после начала СВО возникли сложности в торговом обороте между двумя странами, но, добавил посол, Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса.

«Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Милей, которого издание La Gaceta охарактеризовало как крайне правого политика, одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса набрал 44% голосов.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что первыми шагами на посту президента Аргентины Хавьера Милея может стать решение о проведении приватизации, что сильно свяжет страну с США.

По мнению эксперта, за всеми яркими словами Милея о лучшем будущем и свободном рынке на самом деле скрывается холодный расчёт его спонсоров, которые находятся в США.