В Петербурге младенца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг
Трёхмесячную девочку госпитализировали в Петербурге с кровоизлиянием в мозг
Санкт-Петербург, 20 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге госпитализировали трёхмесячную девочку с хроническим кровоизлиянием в мозг. Об этом 20 ноября сообщает 78.ru.
Отмечается, что ребёнка госпитализировали из квартиры на Светлановском проспекте. Медики оценивают состояние младенца как тяжёлое. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным издания, семья, в которой воспитывается девочка, неполная, на учётах не состоит. По данному факту проводится проверка.
Как передавало ИА Регнум, в Магадане в запертой захламлённой квартире обнаружили годовалого ребёнка, который там находился один. Ему на помощь пришли сотрудники полиции, городской прокуратуры и департамента образования мэрии. Они проводили межведомственную проверку семей, состоящих на профилактическом учёте. Для того чтобы попасть внутрь, специалисты связались с хозяйкой квартиры. Женщина приехала и открыла дверь своим ключом. Проверяющие увидели находившийся в комнатах мусор, бутылки из-под спиртного и оставленного одного ребёнка в грязной одежде. Его передали врачам.
9 ноября жители дома по Вишняковской улице обнаружили в ковше мусороприёмника младенца. Ребёнка госпитализировали с переохлаждением. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, новорождённого мальчика в мусоропровод бросила мать. Выяснилось, что женщина снимает жильё вместе с сожителем. Малыша она родила без помощи врачей прямо в квартире, а затем просто выбросила. Матерью, которая выбросила новорождённого ребёнка в мусоропровод в Москве, оказалась гражданка Украины. В отношении женщины возбудили уголовное дело.