Санкт-Петербург, 20 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге госпитализировали трёхмесячную девочку с хроническим кровоизлиянием в мозг. Об этом 20 ноября сообщает 78.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ребёнка госпитализировали из квартиры на Светлановском проспекте. Медики оценивают состояние младенца как тяжёлое. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным издания, семья, в которой воспитывается девочка, неполная, на учётах не состоит. По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, в Магадане в запертой захламлённой квартире обнаружили годовалого ребёнка, который там находился один. Ему на помощь пришли сотрудники полиции, городской прокуратуры и департамента образования мэрии. Они проводили межведомственную проверку семей, состоящих на профилактическом учёте. Для того чтобы попасть внутрь, специалисты связались с хозяйкой квартиры. Женщина приехала и открыла дверь своим ключом. Проверяющие увидели находившийся в комнатах мусор, бутылки из-под спиртного и оставленного одного ребёнка в грязной одежде. Его передали врачам.

9 ноября жители дома по Вишняковской улице обнаружили в ковше мусороприёмника младенца. Ребёнка госпитализировали с переохлаждением. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, новорождённого мальчика в мусоропровод бросила мать. Выяснилось, что женщина снимает жильё вместе с сожителем. Малыша она родила без помощи врачей прямо в квартире, а затем просто выбросила. Матерью, которая выбросила новорождённого ребёнка в мусоропровод в Москве, оказалась гражданка Украины. В отношении женщины возбудили уголовное дело.