Майкоп, 20 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. На Кубани работники МЧС нашли тело десятилетнего мальчика, который находился внутри машины, упавшей в реку недалеко от Майкопа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Иван Шилов ИА Регнум

Происшествие произошло ночью 13 ноября в станице Ханская в Адыгее. По данным регионального СК, местный житель сел за руль Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, съехал с обрыва и упал в реку Белая. В момент инцидента в машине помимо водителя находились четверо пассажиров. Водителю и двум пассажирам удалось выбраться на берег, однако 10-летний мальчик и его мать остались в салоне. Через день спасатели обнаружили тело матери.

В результате инцидента водителя обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Свою вину он признал.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября в Санкт-Петербурге достали тело женщины из упавшего в Неву автомобиля. Вечером 5 ноября стражи порядка Невского района получили сообщение о том, что напротив дома 18 на Рыбацком проспекте в реке Неве затонул автомобиль, в салоне которого находилась пассажирка. По данным СМИ, женщина работала медицинской сестрой. Полицейские установили, что 31-летний водитель не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», в результате автотранспортное средство скатилось в Неву и ушло под воду.