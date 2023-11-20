Москва, 20 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Главы западных стран требуют от лидера киевского режима Владимира Зеленского не считаться с потерями и продемонстрировать «невозможность» победы России, заявил 20 ноября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Есть достоверные данные, что власти США и Великобритании требуют от Киева максимально активизировать мобилизацию в стране, призывая в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, отметил глава СВР.

«Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — цитирует Нарышкина пресс-бюро Службы внешней разведки.

Кроме того, острая нехватка военнослужащих в рядах ВСУ вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин, рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч, добавил Нарышкин.

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