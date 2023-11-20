Екатеринбург, 20 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Начальник филиала екатеринбургского «Гортранса» Александр Хабаров помещён в СИЗО в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает 20 ноября издание URA.RU.

Ещё 31 октября издание сообщило, что топ-менеджер муниципального предприятия «Гортранс. Автобусные перевозки» стал фигурантом уголовного дела. Решение об аресте подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде пояснили, что Хабарова отправили под стражу в начале ноября. Его защитники попытались оспорить это решение, но 17 ноября апелляция была отклонена.

В СИЗО Хабаров останется до 30 декабря. В вину ему вменяют «связь с поставщиками запчастей», говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Ивделе Свердловской области начальника местного ГИБДД Максима Анисимкова арестовали по обвинению в вымогательстве и получении взятки. По данным следствия, Анисимков получал деньги за непривлечение нарушителей к административной ответственности.