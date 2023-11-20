Южно-Сахалинск, 20 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. На Сахалине был задержан 26-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД Сахалинской области.

УГИБДД Сахалинской области

Отмечается, что в ночь на 19 ноября в Южно-Сахалинске в районе дома 1А по улице Ленина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Mark II, за рулём которого находился 26-летний водитель.

Стражи порядка установили, что водитель находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по Грязинскому району Липецкой области за совершение противоправного деяния. В результате гражданин был задержан.

В пресс-службе уточнили, что спустя некоторое время, задержанный попросил временно снять с него наручники, для того чтобы он смог надеть верхнюю одежду.

«В момент, когда ему освободили одну руку, он воспользовался случаем и попытался скрыться бегством, но попытка бегства была пресечена», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины был составлен административный материал за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, после этого он был доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» (г. Батайск) Сослана Урумова, проходящего по уголовным делам о хищении денежных средств государственного оборонного заказа и ПАО «Роствертол». Уточняется, что в отношении него было возбуждено семь уголовных дел. Ранее подозреваемый в совершении мошенничества скрылся от следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Уточняется, что фигурант более полугода скрывался от стражей порядка в ЛНР и ДНР.

В материалах дела указано, что в результате совершенного фигурантом мошенничества, связанного с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа и фиктивным трудоустройством сотрудников в «Роствертол», был нанесён ущерб в размере 4 млн рублей.