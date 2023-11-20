Москва, 20 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Имя победителя 20 ноября назвала KP.RU.

Алексей Филиппов/РИА Новости Фёдор Чалов

«Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорёжить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию, простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе», — сказал Чалов после объявления итогов.

Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года футболистам, выступающим в чемпионате России. Кроме Чалова, на награду претендовали защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин и полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук.

В текущем сезоне 25-летний Чалов сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. Чалов стал автором одного из голов «армейцев».