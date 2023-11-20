Клин, Московская область, 20 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя приговорили к 18 годам тюрьмы, передаёт 20 ноября РЕН ТВ.

Кадр из видео Александр Постригань

Отмечается, что Постригань приговорён к 18 годам по совокупности двух разных приговоров.

Суд также вынес приговор другим фигурантам уголовного дела. Так, генеральный директор центра юридических услуг Алексей Полунин получил 12,5 года колонии строгого режима, юрист Вадим Ермошкин — семь лет колонии общего режима, эксперт Андрей Бекетов — 5,5 года колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2020 года Клинский городской суд Московской области признал бывшего главу района Александра Постриганя виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

В частности, следствие установило, что в период 2012–2013 гг. Постригань выдал разрешение на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов, достоверно зная, что строительные работы в них не были выполнены полностью. Также он знал о несоответствии построенных объектов проектной документации.