Кейптаун, 20 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по ситуации в секторе Газа в формате видеоконференции. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся под председательством ЮАР на внеочередную встречу в виртуальном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу также приглашены лидеры новых стран — членов БРИКС — Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии и ОАЭ.

После вступительного слова Рамафосы представители членов БРИКС и приглашенных государств сделают заявления по поводу гуманитарного кризиса в Газе.

Кроме того, во встрече примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что по итогам мероприятия участники примут совместное заявление.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ начнёт новый этап операции против ХАМАС после завершения боевых действий на севере сектора Газа, его план уже утверждён. По его словам, следующая стадия боевых действий будет посвящена уничтожению того, что осталось от ХАМАС в северной части сектора Газа.

17 ноября в пресс-службе властей палестинского анклава сообщили, что с момента эскалации конфликта в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей и 3,3 тысячи женщин. Ранения же получили порядка 30 тысяч человек.