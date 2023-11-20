Екатеринбург, 20 ноября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Актёры Серовского театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в дорожно-транспортное происшествие на трассе Серов — Екатеринбург, сообщили 20 ноября в театре.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным регионального главного управления ГИБДД, 17 ноября на 191-м км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель Toyota отвлёкся и выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Largus, который после этого загорелся.

Всего аварии пострадали девять человек: четверо — в первой машине, пять человек — во второй. Актёры драмтеатра ехали в Toyota.

Как сообщили в театре, у Беловой и Демидова состояние стабильное, у Брызгалова состояние критическое.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября лишённый прав пьяный водитель сбежал с места аварии в городе Урае в Югре. Мужчина бросил в автомобиле на месте ДТП двух раненых дочерей и может получить тюремный срок.

Ранее в этот же день в ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Челябинске пострадали два человека. Одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта.