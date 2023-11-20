Москва, 20 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Российский блогер и основатель бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов назвал свой арест по делу о мошенничестве «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. Его слова приводит журнал Forbes.

Сергей Фадеичев/ ТАСС

«Из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям», — цитирует издание слова Шабутдинова, переданные его адвокатом.

По словам блогера, он не согласен с обвинением, так как «Like Центр» является образовательной компанией с лицензией Минобразования и аккредитацией Минцифры.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября адвокат Шабутдинова обжаловал его арест. Представитель Шабутдинова также отметил, что канцелярия Таганского районного суда приняла жалобу.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в продаже образовательных курсов и уходе от налогов. 4 ноября стало известно, что блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Свою вину он не признал. На данным момент подозреваемый в мошенничестве блогер находится в Следственном изоляторе № 7 в Москве.