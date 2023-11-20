Орск, Оренбургская область, 20 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Орске (Оренбургская область) мужчина в состоянии наркотического опьянения ходил по карнизам многоэтажного дома и электропроводам между домами, сообщили в городской службе спасения 20 ноября.

Кадр из видео

С заявлением о происшествии в службу обратились жители соседних домов. Вызов поступил в ночь на 18 ноября.

«Прибыв на место, спасатели увидели «смельчака», который, увидев их, залез через балкон 5 этажа (в квартиру. — Прим. ред.), и полиция приняла решение открыть дверь. Но мужчина спустился самостоятельно, его передали службе «03». Позже выяснилось, что он находился под действием наркотического препарата», — сказано в сообщении службы спасения в соцсети «ВКонтакте».

В службе также предположили, что наркотические вещества мужчина употреблял не впервые, и призвали всех горожан сделать выбор — хотят ли они посвятить жизнь достойному труду или подобным смертельно опасным «развлечениям».

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в Петербурге сотрудник полиции спас женщину от падения с пятнадцатого этажа, сумев надеть на неё специальный пояс со страховочным тросом. Прибывший на место ЧП сержант полиции обнаружил в квартире многоэтажного дома мать, которая держала за руки дочь, свисающую с балкона. Девушка перелезла на карниз соседнего балкона, сотрудник полиции последовал за ней, продолжая разговаривать с девушкой. Коллеги передали ему два спецпояса со страховочными тросами, и сержант смог надеть один из них на свою собеседницу.

В июле 2023 года женщина в Новосибирске сорвалась во время попытки спуститься по простыням с шестого этажа многоквартирного дома. Как рассказали очевидцы, женщина упала на стоящее под окнами дерево, благодаря чему смогла покинуть место происшествия самостоятельно.