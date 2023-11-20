Москва, 20 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 21 ноября проведут переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России и Таджикистана Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной повестки. По итогам переговоров будут подписаны некоторые документы, также лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ, отметили в Кремле.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнёрства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Эмомали Рахмона в Москву.

В октябре 2023 года Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с президентом Таджикистана на саммите СНГ в Бишкеке. Отношения двух стран, в том числе в сфере безопасности, планомерно развиваются в соответствии с ранее намеченными планами, отметил президент России. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь ранее называл Таджикистан стратегическим партнёром России в Центральной Азии.

5 октября Путин и Рахмон провели телефонный разговор. Президент России поздравил коллегу с днём рождения. С обеих сторон было выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного сотрудничества, отметили в Кремле.