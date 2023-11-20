Москва, 20 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Столичный суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося затушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного ГСУСК.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Судом удовлетворено ходатайство следствия, и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также говорится, что до этого следственный комитет Москвы ходатайствовал об избрании меры пресечения обвиняемому.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847419" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября. 49-летний злоумышленник вылил в Вечный огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. Также он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о повреждении памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в годы войны защитников Отечества.