Киев, 20 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины продлится долго, и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует, заявил 20 ноября в интервью телеканалу Fox News лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что между событиями не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это жизнь. Это ежедневная тяжелая работа. И завершится всё не так быстро, как нам бы хотелось», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, обозреватели американского журнала Foreign Affairs 17 ноября в своей публикации отметили, что Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию на фоне провала своего контрнаступления. По мнению авторов, ВСУ смогут вновь начать наступление, когда появится удобный момент для этого.

В тот же день Зеленский заявил, что вызванный обострением ближневосточного конфликта дефицит снарядов у ВСУ может привести к отступлению киевской армии.

18 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в своём комментарии отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный признал: уверенность в способности ВСУ прорвать российскую обороны была ошибочной. Эксперт напомнил, что в 2022 году киевский генерал говорил о способности Киева нанести поражение России и для достижения этой цели требовал у Запада 300 танков и 500 артиллерийских орудий.