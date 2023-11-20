Артёмовский, Свердловская область, 20 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Восьмилетняя школьница, пропавшая накануне в городе Артёмовском Свердловской области, провалилась под лёд на реке и утонула. Об этом сообщает 20 ноября издание «E1.ru».

В городской администрации рассказали, что 19 ноября в 18:30 родители сообщили об исчезновении девочки в полицию. В 19:49 её тело нашли в реке Бобровке, примерно в 20 метрах от дома.

По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, в тот день мать привела девочку к гости к однокласснице, а сама отправилась по магазинам со старшей дочерью. В 14:40 женщина вернулась за дочерью, однако та уже самостоятельно ушла домой.

Предположительно, девочка решила дойти до дома по реке, но лёд под ней проломился. Её следы остались на льду.

В региональном Следственном комитете устанавливают все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти ребёнка определит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября в Челябинской области пропал девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. Его тело на следующий день нашли в реке, велосипед лежал на берегу. Вероятно, ребёнок вышел на лёд и провалился в воду.