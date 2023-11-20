Москва, 20 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили три снаряда HIMARS. Об этом 20 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он отметил, что средствами ПВО сбили пять украинских беспилотников около населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, в районе Донецка, Пески в ДНР, кроме этого были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Официальный представитель Минобороны России проинформировал, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах.

Как передавало ИА Регнум, российские военные смогли отразить атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты в Москве и Московской области. В Минобороны также отметили, что средства противовоздушной обороны сбили дрон в небе над Подмосковьем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал информацию о том, что в городском округе Электросталь в Московской области российские военные уничтожили беспилотник.

Ночью 19 ноября мэр Москвы проинформировал о сбитом в небе над Московской областью дроне, который двигался в сторону российской столицы. Силы ПВО уничтожили его в Богородском городском округе.

17 ноября российские военные обезвредили дроны ВСУ в небе над Смоленском и Смоленским районом. 18 ноября в Унечском районе Брянской области сбили украинский дрон.