Пекин, 20 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая к концу текущего года составит более $200 млрд, сообщил 20 ноября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Совет Федераций

«По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024 году», — сказал Белоусов на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине.

Он добавил, что к 2030 году данный показатель наверняка выйдет на рубеж в $300 млрд.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 17 ноября заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. По его мнению, главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие.

Как отметил Путин, председатель КНР Си Цзиньпин всегда уделял внимание культурным вопросам, спорту и образованию. Интерес китайской публики к России виден, добавил российский лидер. Как отметил Путин, в стране это видят и очень ценят, также проявляя взаимный интерес к культуре Китая.