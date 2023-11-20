Москва, 20 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили более 130 военных. Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, представитель Минобороны отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 67-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике 28-й и 30-й бригад ВСУ около Васюковки и Курдюмовки.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября Конашенков сообщил, что потери украинской армии за неделю составили 1810 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы на этом направлении уничтожили два танка, 15 бронемашин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

Конашенков 15 ноября рассказал об уничтожении российскими бойцами трёх пунктов управления 67-й механизированной бригады ВСУ, а также 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка украинской Нацгвардии. Кроме того, российские войска уничтожили на этом направлении РЛС зенитного ракетного комплекса С-300.