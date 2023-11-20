Москва, 20 ноября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «чёрной меткой» лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима — игра на публику и внешний антураж. Визит является «чёрной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному по-хорошему», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

По его слова, подобные сведения поступают от окружения Зеленского. Косвенно об этом свидетельствует и рост публичного, а также закулисного противостояния между Зеленским и главнокомандующим украинской армией генералом Валерием Залужным, полагает Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в социальной сети сообщил, что прибыл в Киев. По его словам, он намерен передать руководству киевского режима, что США будут продолжать поддерживать Украину в «её борьбе за свободу».

В Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдаун — прекращение финансирования американского правительства — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.

16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден его утвердил.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 15 ноября рассказал, что США и Британия не могут договориться о том, кто должен стать новым президентом Украины. Эксперт уточнил, что в текущей ситуации Лондон выступает за главнокомандующего украинской армией генерала Валерия Залужного, а ЦРУ — за нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского.