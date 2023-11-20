Москва, 20 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. ВСУ несут большие потери на харьковском направлении, в то время как ВС России закрепились в районе населённого пункта Синьковка и продолжают продвигаться вглубь региона, заявил 20 ноября в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определённых позициях, чаще и чаще звучит населённый пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта», — сказал Ганчев.

Глава администрации отметил, что можно надеяться на успешное продвижение ВС РФ к крупнейшему населённому пункту на данном направлении — Купянску — в начале 2024 года. ВСУ получают меньше западной техники, чем просят, это должно помочь в освобождении региона, добавил Ганчев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 ноября в Минобороны заявили, что потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях за последние сутки составили 100 бойцов убитыми и ранеными. На купянском направлении российские подразделения нанесли удары по местам дислокации ВСУ в районе Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли более 70 человек.

Днём ранее, 18 ноября, в российском ведомстве сообщали, что российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, а общие потери противника составили до 230 военных. ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям трёх бригад противника в Ивановке и Загоруйковке в Харьковской области, а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки.