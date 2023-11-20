Москва, 20 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Россия вряд ли может повлиять на ситуацию, связанную с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

Он отметил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе.

Песков напомнил, что с Финляндией у России были давние, очень добрые, прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении.

«Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны. К сожалению, ситуация такая», — уточнил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что вряд ли Россия может повлиять на сложившуюся ситуацию из-за отсутствия диалога с Хельсинки.

«Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что как такового диалога нет, не по нашей вине. Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры.

Правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.

В МИД РФ заявили, что Россия решила прекратить действие двустороннего межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, подписанного в Хельсинки в 2012 году, из-за конфронтационных действий Финляндии.