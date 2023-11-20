Киев, 20 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Переданные украинской армии немецкие танки Leopard 1 оказались бесполезными на поле боя, поскольку уже устарели и не подходят для современных реалий боевых действий. Об этом 20 ноября заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1. 1983 год

«Танки Leopard 1 уже кажутся на поле боя вообще каменным веком», — сказал Кривонос.

По его словам, даже первые четыре модификации Leopard 2 — это не то, что нужно ВСУ. Кроме того, он добавил, что некоторые боевые машины приходят на Украину уже в повреждённом состоянии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что используемые украинской армией танки Leopard не смогли показать какой-либо эффективности в ходе военных действий. По его словам, это объясняется тем, что у украинских бойцов отсутствовали необходимые навыки и возможности.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что военнослужащие ВСУ так и не смогли научиться правильно пользоваться танками Leopard, из-за чего могут потерять их на поле боя. По его словам, ВСУ не нужно отправлять эти боевые машины небольшими группами и без особой поддержки пехоты прямо к российским позициям, так как они в этом случае быстро исчезнут.