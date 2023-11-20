Екатеринбург, 20 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В крови 16-летнего школьника, обвиняемого в убийстве своей подруги и её матери в Екатеринбурге, не обнаружили наркотиков. Об этом 20 ноября сообщает E1.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, в крови молодого человека не обнаружили наркотиков, подросток не был пьян, он действовал расчётливо и хладнокровно.

Собеседник пояснил, что убийство школьницы обвиняемый объяснил ревностью, её мать он убил из корыстных побуждений, а также желая скрыть первое преступление.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября стало известно о том, что в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по факту убийства подростком своей девушки и её матери. Тела 62-летней женщины и 14-летней дочери были обнаружены в квартире дома на Билимбаевской улице. В совершении данного преступления заподозрили 16-летнего подростка.

В апреле в Карачаево-Черкесской Республике задержали 16-летнего молодого человека по подозрению в убийстве десятилетней девочки. Мать девочки рассказала, что её дочь вышла из дома в магазин и не вернулась. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело девочки в одной из квартир первого этажа в том же подъезде, где проживал ребёнок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.