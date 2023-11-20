Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Победитель выборов президента Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна нуждается в радикальных изменениях, в том числе в сфере внешней политики, и что её основными партнёрами должны стать «страны свободного мира».

Luciano GonzÃ¡lez Torres/Global Look Press Хавьер Милей

«Аргентина вновь займёт место в мире, которое не должна была терять. Мы привержены демократии, свободной торговле и миру. Мы будем работать плечом к плечу со всеми странами свободного мира», — сказал он.

Победитель президентских выборов также заявил, что Аргентина в XIX веке являлась «сверхдержавой номер один», и добавил, что страна должна вернуться к такому статусу.

Ранее Милей отмечал, что основными союзниками Аргентины под его руководством должны стать США и Израиль, а также заявлял, что не видит смысла во вступлении страны в БРИКС и развитии отношений с Россией, Китаем и Бразилией. Вместе с тем победитель президентских выборов обещал не мешать частным компаниям работать с этими странами.

В августе 2023 года по итогам саммита БРИКС в ЮАР руководителям ряда стран, включая и Аргентину, было предложено присоединиться к организации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, победитель президентских выборов в Аргентине анонсировал и ряд кардинальных перемен во внутренней и экономической политике страны. В частности, он высказывался за сокращение присутствия государства в экономике и отказ от национальной валюты в пользу доллара.

19 ноября Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». С победой на выборах Милея уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп.