Москва, 20 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Заместителя директора департамента Минприроды Алексея Яковлева задержали. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

Мnr. gov.ru Алексей Яковлев

«Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай».

Алексей Яковлев окончил Челябинский государственный университет по специальности «экономика». Более 10 лет занимал должность директора национального парка «Таганай». В 2021 году начал работать в Минприроды на должности заместителя директора департамента.

Как передавало ИА Регнум, в июле был задержан замглавы Минцифры Максим Паршин по подозрению коррупции. В Минцифры прокомментировали задержание замминистра и заявили, что в отношении него начато расследование, в проведении которого ведомство содействует. Также сообщается, что следствие запросило для Паршина меру пресечения в виде ареста. Позже Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО.